Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, 2013 yılında satın aldığını Karayipler’deki lüks malikanesini satışa çıkarttı. Binlerce metre kare alan üzerinde bulunan Le Château des Palmiers adlı malikanenin 11 odası bulunuyor. Trump’ın ilk aldığında 20 milyon dolar değerindeki malikane bir emlak şirketinin tahminine göre 28 milyon dolar değerinde. Karayip Adaları’ndaki emlak varlıklarını yatırım aracı olarak kullanan Trump, adadaki varlıklarından senelik 100 bin dolar ile 1 milyon dolar arasında gelir elde ediyor. Adanın denize sıfır noktasında bulunan malikanenin 12 banyosu bulunuyor. Kendine özel açık ve kapalı barı, bilardo salonu ve misafir salonu bulunan malikanede özel çalışma odaları da bulunuyor.