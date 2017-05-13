Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran destekli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'ın Suriye sınırındaki güçlerini çekeceği yönündeki açıklaması, "bundan sonraki çekilmelerin habercisi veya örgütün bölgede yeniden yayılmasını gizlemek için aldığı bir karar" olarak değerlendiriliyor.

Lübnan basınında geniş yer bulan Nasrallah'ın "çekiliyoruz" açıklamasına dair AA muhabirine konuşan askeri strateji uzmanı emekli Tuğgeneral Hişam Cabir, söz konusu açıklamanın net ifadeler taşımadığını belirtti.

Astana'daki Suriye görüşmelerinde alınan "çatışmazlık bölgeleri" kurulması kararının ardından Hizbullah'ın bu açıklamayı yaptığına dikkati çeken Cabir, "Suriye'nin Lübnan sınırındaki bölgede, rejim ile halk arasında uzlaşma sağlandı ve silahlı muhalifler bölgeyi terk etti. Ancak Hizbullah, Lübnan'ın Arsal bölgesindeki silahlı gruplar ile mücadele etmek için sınırın Suriye tarafındaki varlığını devam ettirecektir." dedi.

Cabir, Hizbullah'ın, Şam ile kıyı bölgeleri arasında stratejik bir konumda olan Kusayr ilçesini, anlaşma sağlansa bile terk etmek istemeyeceği görüşünü dile getirdi.

Hizbullah ile muhalif gruplar arasında Kusayr'da 2013 yılında çıkan çatışmalarda, yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve 5 bin Suriyeli Lübnan'ın Arsal bölgesine sığınmıştı.

Hizbullah Suriye'de yeni görevler mi üstleniyor?

Bir diğer askeri uzman emekli Tuğgeneral Naci Mulaib de Hizbullah'ın Lübnan sınırından geri çekilme kararının, sınırın Suriye tarafında muhalifler ile rejim arasında yapılan anlaşma ile bağlantılı olduğunu söyledi.

Bölgede şu ana kadar savunma pozisyonunda olan Lübnan ordusunun artık saldırı taktiğine geçtiğini aktaran Mulaib, "Bundan sonra bölgedeki silahlı gruplar, Hizbullah ile değil doğrudan Lübnan ordusu ile karşı karşıya gelecekler." diye konuştu.

Hizbullah'ın bölgedeki siyasetinin önümüzdeki günlerde daha iyi anlaşılacağını ifade eden Mulaib, "Hizbullah, güney Suriye'de yeni görevler üstlenmeye hazırlandığı için mi Lübnan sınırından ayrılıyor? Ya da Suriye'deki görevini hafifletmek ve böylece Lübnan'a geri dönmek için ilk adımını mı atıyor? Bunları zamanla daha net göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Muhalifler ile rejim arasında yapılan anlaşma gereğince, Lübnan sınırına yakın bölgede yer alan, Hizbullah ile rejim tarafından kuşatılan Madaya ve Zebedani'deki sivil ve muhalifler İdlib'e, muhalifler tarafından kuşatılan Fua ve Keferya'daki siviller ise Halep'e tahliye edilmişti.