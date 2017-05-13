Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da sadece Fetih Hareketi'nin katıldığı yerel seçimler saat 07.00'de başladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğindeki Fetih Hareketi dışındaki Filistinli fraksiyonlar "demokratik bir ortamda gerçekleşmeyeceği" gerekçesiyle seçimlere katılmıyor. Seçimi boykot eden gruplar arasında Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İslami Cihad ve sol grup olan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yer alıyor.

Batı Şeria'da yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işleminde sandıklar akşam 19.00'da kapanacak. Filistin Merkez Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre 1 milyon 143 bin seçmenin bulunduğu Batı Şeria'daki yerel seçimler toplam 145 belediyede gerçekleşecek.

Seçimler İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te ve Hamas'ın yönetimindeki Gazze Şeridi'nde ise yapılmayacak.

En son seçimin galibi Hamas katılmıyor

En son 2005 yılında Hamas ile Fetih hareketlerinin birlikte girdiği seçimlerin galibi olan Hamas mevcut şartlarda demokratik bir seçimin yapılamayacağını savunuyor.

Filistin hükümeti, yerel seçimlerin tüm Filistin kentlerinde 13 Mayıs'ta yapılması yönünde karar vermiş ancak Hamas bu karara karşı çıkmış ve Filistin'deki yerel seçimlerin siyasi bölünmenin aşılıp uzlaşının sağlanmasının ardından gerçekleştirilmesi çağrısı yapmıştı.

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, "(Fetih Hareketi'nin kontrolünde olan ve Batı Şeria'yı yöneten) Filistin Hükümeti'nin seçimlerle ilgili aldığı tüm kararları iptal etmesi, 2005'te Filistinli grupların onayladığı yerel seçimler kanununa tabi olunması, rahat ve şeffaf bir ortamın oluşturulması, seçme ve aday olma özürlüğüne saygı duyulması halinde ancak seçimler demokratik bir ortamda yapılabilir. Aksi takdirde seçimlerin yapılmasına karşıyız." ifadelerini kullanmıştı.