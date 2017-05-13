Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile görüşerek, 2024 Olimpik ve Paralimpik Oyunları'nın Paris'te yapılabilmesi için her türlü desteği vereceğini bildirdi.

Macron'un telefonda yaptığı görüşmede, Paris'in bu vizyonunu desteklediğini kaydettiği bildirildi.

IOC Değerlendirme Komitesi üyeleri Paris'e bir ziyaret yaparak, hazırlıklar hakkında bilgi alacak.

Komitenin incelemelerinin ardından bir de basın toplantısı yapması bekleniyor.

Emmanuel Macron, kampanyası boyunca 2024 Olimpiyat Oyunları'nın Paris için önemini sıklıkla vurgulamıştı.

Olimpiyatları düzenlemek için Paris'in yanı sıra Roma, Hamburg, Budapeşte ve Toronto şehirleri yarışıyor. Kazanan şehrin eylül ayında Peru'nun Lima şehrinde yapılacak IOC toplantısında belirlenmesi bekleniyor.