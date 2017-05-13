Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılan Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretlerinin yanı sıra ABD-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın ABD ile ilişkileri hakkındaki soruları yanıtlayan Korgeneral McMaster, "Başkan, katil Esed rejimini desteklemek, İran'ın hem Suriye'deki hem de bölge genelindeki yıkıcı politikalarına alan açmak ve Ukrayna'da yaptıkları gibi Rusya'nın rahatsız edici adımlarıyla yüzleşmeye hazır." değerlendirmesini yaptı.

Trump yönetimi ile Rusya arasındaki ilişkilerin iyiye gitmesinin iki ülkenin de yararına olacağına inandığını dile getiren McMaster, Trump'ın bu konuda Rus yetkililerle olumlu görüşmeler yaptığını vurguladı.

"Trump barışı yayma konusunda cesaretlendirecek"

Trump'ın ilk yurt dışı ziyaretlerini Suudi Arabistan ve İsrail'e yapacak olmasının kendi girişimi olduğuna dikkati çeken McMaster, böylece yeni yönetimin dış politika vizyonunu ortaya koyacak "iyi bir başlangıç" yapılacağını belirtti.

"O (Trump), Arap ve Müslüman ortaklarımızı, Müslüman dünya genelinde acılara neden olan kaos ve şiddeti sürdüren DEAŞ, El Kaide, İran ve Esed rejimine karşı çıkma ve barışı yayma konusunda cesaretlendirecek." şeklinde konuşan McMaster, sırasıyla Suudi Arabistan, İsrail ve Vatikan'a yapılacak ziyaretlerle üç büyük dinin merkezi sayılabilecek kentlere gidileceğini ifade etti.

Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımının ABD'nin uluslararası arenada yalnız kalması anlamına gelmediğinin altını çizen McMaster, bilakis uluslararası müttefiklerle beraber çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Afganistan'a daha fazla asker gönderilip gönderilmeyeceğiyle ilgili bir soruya da cevap veren McMaster, "Afganistan'da daha etkili bir strateji geliştirebilmek için müttefiklerimizle birlikte çalışıyoruz. Başkan bu konuda henüz nihai bir karar vermiş değil." ifadesini kullandı.

"Bu bir tehdit değil"

McMaster'ın ardından kürsüye gelen Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da ağırlıklı olarak, Trump tarafından görevine son verilen eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey hakkındaki soruları yanıtladı.

Spicer, sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda "aralarındaki görüşmelerin basına sızdırılmaması konusunda" Comey'i uyaran Trump'ın sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Amerikan medyasında bu uyarının bir tehdit gibi yansıtıldığını savunan Spicer, "Bu bir tehdit değildir." dedi.