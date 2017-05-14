Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, "Ürdün'ün bu ikili oyuna son vermesi gereken zaman geldi. İsrail'in Ürdün'deki terör saldırılarını kınadığı gibi Ürdün'ün de İsrail'i hedef alan terör saldırılarını kınaması gerekmektedir. Terör her yerde terördür." ifadesi kullanıldı.

İsrail Polisi Sözcüsü Luba es-Semri, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürülen bir Filistinlinin vurularak öldürüldüğünü ifade etmişti.

Semri, daha sonra yaptığı açıklamada ise "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla vurularak öldürülen kişinin, ülkeye turist vizesiyle giren 57 yaşındaki Ürdün uyruklu bir kişi olduğunu duyurmuştu.

Son dönemde İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarındaki artış dikkati çekiyor. İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" veya "araçla ezme girişiminde bulunduğu" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürüyor.

İnsan hakları örgütleri, İsrail'i saldırıda bulunduğu iddiasıyla Filistinlilere yargısız infaz uygulamakla suçluyor.