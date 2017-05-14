Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Le Monde gazetesinin haberine göre Bayrou, "Çoğunluğu elde etmek için çok önemli konular hakkında ilerleme kaydettiklerini" bildirdi.

Bayrou, Macron'la "somut ve dengeli" bir taslak anlaşma yaptıklarını belirtti.

L'Obs dergisine daha önce bir açıklama yapan Bayrou, gelecek ay yapılacak milletvekili genel seçimi için Macron'un Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin adayları listesinde kendi hareketinin üyelerine yeterince yer verilmemesini eleştirdi.

Bayrou, perşembe günü açıklanan listede hareketinin üyelerine 120 adaylık beklediğini ancak sadece 35 adaylık verildiğini belirtmiş, "Desteğimi ilk açıkladığımda Macron'a kamuoyu desteği yüzde 18'di." demişti.

Macron, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda yüzde 24,01 oyla birinci olmuş, ikinci turda ise Le Pen'i açık ara farkla geçerek cumhurbaşkanı seçilmişti.

Macron'un pazartesi günü geçici hükümeti kuracak başbakanını ataması bekleniyor.

Cumhuriyet Yürüyüşü partisi, perşembe günü 11 ve 18 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçiminde yarışacak 428 milletvekili adayından oluşan listeyi kamuoyuna duyurmuştu.

Adayların yarısı kadın olurken, listedeki isimlerin yüzde 52'si daha önce parlamentoya seçilmemiş isimlerden oluşmuştu.

Halen Sosyalist Partide milletvekili olarak görev yapan 24 isim, Cumhuriyet Yürüyüşünün adayı olarak açıklanmıştı. Adaylardan 10'u ise daha sonra adaylık başvurusu yapmadıklarını bildirmişti.

Parti, 577 milletvekilinin görev yaptığı Ulusal Mecliste kalan 149 sandalye için aday belirleme çalışmalarına devam edecek.

Adaylık başvurularının 19 Mayıs'a kadar tamamlaması bekleniyor. Genel seçim için kampanya dönemi 22 Mayıs'ta başlıyor.

Fransızlar 11 Haziran'da milletvekili genel seçimi için sandık başına gidecek. İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan Meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimler yapılacak. 18 Haziran'daki ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.