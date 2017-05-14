Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin, Suriye’de DEAŞ’la mücadele kapsamında ağır silahlarla donatma kararı aldığı YPG’nin siyasi uzantısı PYD lideri Salih Müslim, Amerika’nın Sesi’ne konuştu. Türkiye’nin tepkisini yersiz bulduğunu söyleyen Müslim, “Baştan beri zaten söyledik. Türkler de bunu çok iyi biliyorlar. Bunlar bizim yani Suriye’nin iç işleridir, Suriye Demokratik Güçleri’nin işidir, Araplardır, Süryanilerdir yani oradaki oluşumlardır. Kendilerini korumak için bir savunmadır. Türkiye’nin rahatsız olması için herhangi bir sebep yoktur” dedi. YPG’nin PKK’nın uzantısı olmadığını öne süren Müslim “YPG, Rojava’nın koruma gücüdür. Onlar Rojava’ya mahsus bir grup ve oradaki Suriye Demokratik Güçleri içerisinde yer alan Suriye’nin bir gücüdür. Hatta ileride de Suriye güçlerinin bir çekirdeği olabilir” şeklinde konuştu.



SİLAHLARI VEREN TEDBİRİNİ ALIR

Türkiye’nin YPG’ye verilecek silahların PKK’nın eline geçmesiyle ilgili endişelerinin sorulduğu Müslim şunları aktardı: Askerî konulara biz pek karışmıyoruz ama şunun garantisini veriyoruz. Sen kendin silaha muhtaçsın ve kendini savunmak için herkesten silah istiyorsun, kalkıp da bu silahları başkalarına vermezsin. PKK ayrı bir olaydır. Kendi yöntemleri vardır ama hiçbir zaman bir silah PKK’ya geçmeyecektir. Sanırım silahları verenler de bunun tedbirini alırlar, makul garantisini alırlar.



PEKİ BUNLARI KİM DEDİ?

Geçmişte terör örgütü PKK sempatizanı olduğunu söyleyen ve birçok defa PKK elebaşı Öcalan’ın fikirlerini benimsediğini açıklayan Müslim, PYD/YPG’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olmadığını savundu. Ancak PYD lideri geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarla kendini yalanlıyor. İşte Salih Müslim’in yaptığı açıklamalardan bazıları:

7 Mayıs 2013: Öcalan yalnızca PKK’nın lideri değil. Onun söyleyeceklerini, tavsiyelerini görmezden gelemeyiz. (BBC)

24 Ekim 2014: Kandil denince PKK deniliyor. İster istemez etkili bir Kürt partisi ve kısmen ilişkimiz var. (CNN Türk)

2 Temmuz 2015: Kobani’deki kanton yönetimi PKK’lı. Hepsi PYD’li mi? Değil. (Cumhuriyet)

19 Temmuz 2015: Öcalan’ın fikirleri vardır, onun yolundan biz bazı fikirlerini kendi gerçeğimizde uygulamaya çalışıyoruz. PKK yanımızda durmuş ise ve bize yardım etmiş ise bu çok normaldir. (Radikal)

6 Mart 2016: PKK’ya katılmadım ama Öcalan’ın fikirlerini benimsiyoruz. (Hürriyet)