CBC televizyonu muhabirlerinin yaptığı araştırmaya göre, CF18 tipi bombardıman uçakları, 2014-2016 yılları arasında katıldıkları operasyonlarda 606 yüksek hassasiyetli bomba attı. Haberde, söz konusu bombalardan 17’sinin belirlenen hedefleri vuramadığı, bunun sonucunda Iraklı sivillerin hayatını kaybetmiş olabileceği vurgulandı.
Kanada jetleri 17 defa yanlış hedefi vurmuş
14.05.2017 - 08:06 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 08:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanada Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının, Irak’ta düzenledikleri operasyonlarda hedef şaşırdığı belirtildi.
Etiketler : kanada,ırak,kanada jetleri,
473277 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/473277.aspx
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