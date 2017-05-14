Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CBC televizyonu muhabirlerinin yaptığı araştırmaya göre, CF18 tipi bombardıman uçakları, 2014-2016 yılları arasında katıldıkları operasyonlarda 606 yüksek hassasiyetli bomba attı. Haberde, söz konusu bombalardan 17’sinin belirlenen hedefleri vuramadığı, bunun sonucunda Iraklı sivillerin hayatını kaybetmiş olabileceği vurgulandı.