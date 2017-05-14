Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Illinois eyaletinde tedavi için hastaneye getiren polisin silahını ele geçiren ve bir sağlık personelini rehin alan mahkum, SWAT timleri tarafından vurularak öldürüldü.

Aksiyon filmlerini aratmayan olay, “ABD’nin suç başkenti” olarak bilinen Chicago’ya 70 kilometre mesafedeki Geneva kentinin Kane adlı banliyösünde meydana geldi.

Kane polisi, yaklaşık 3 saat süren rehine krizinin 21 yaşındaki mahkum Tywon Salters’in SWAT timlerince vurularak öldürülmesiyle sonuçlandığını duyurdu.

Açıklamaya göre, kendisini hastaneye getiren polisin silahını ele geçiren Salters, adı açıklanmayan bir bayan sağlık personelini rehin tutmaya başladı. Rehine eylemi yerel saatle 12.30 sıralarında başladı ve 15.30 sıralarında son buldu. Olay nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatılan hastaneden herhangi bir hasta tahliyesi yapılmadı.

Hastaneye sevk edilen “rehine müzakerecileri” mahkumu oyalarken, SWAT timleri de operasyon hazırlıklarını tamamladı.

Müzakerelerin sonuç vermemesi üzerine harekete geçen SWAT timleri, mahkum Salters’i vurarak öldürdü.

Rehin tutulan ve hemşire olduğu açıklanan sağlık personelinin yara almadan kurtarıldığı öğrenildi