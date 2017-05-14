Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore’nin, yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiği açıklandı. Japon yetkililer, füzenin ülkenin kuzey batısında bulunan Kusong yakınlarında fırlatıldığı ve 2 bin kilometre irtifaya ulaştığını bildirdi. Kuzey Kore’nin yeni balistik füze denemesi Güney Kore’nin yeni Devlet Başkan Moon Jae-In’in göreve gelmesinin ardından gerçekleşti. Seçim kampanyası sırasında Kuzey Kore ile ilişkilerin arttırılmasını savunan Moon, denemenin provokasyon olduğunu savundu. ABD tarafından yapılan açıklamada ise, füzenin türü ile ilgili değerlendirmenin devam ettiği ancak uçuşun kıtalararası balistik füze ile uyuşmadığı bildirildi.