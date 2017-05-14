İsrail işgal kuvvetleri, Batı Şeria’da polise karşı direniş gösterdiği gerekçesiyle 14 kişiyi gözaltına aldı. 6 Filistinlinin Kudüs’ün kuzeyindeki Jenin’de gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Filistinlin Al Bireh’te, birinin Al Tira’da, birinin Al Fara’da, diğerlerinin ise Beytüllahim’in batısındaki Nahhalin kasabasında gözaltına alındığı aktarıldı.
İsrail 14 Filistinliyi gözaltına aldı
14.05.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail işgal kuvvetleri, sabahın erken saatlerinde Batı Şeria ve Kudüs’te düzenlediği baskınlarda 14 Filistinliyi gözaltına aldı.
Etiketler : israil,filistin,israil askeri,gözaltı,
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