İsrail işgal kuvvetleri, Batı Şeria’da polise karşı direniş gösterdiği gerekçesiyle 14 kişiyi gözaltına aldı. 6 Filistinlinin Kudüs’ün kuzeyindeki Jenin’de gözaltına alındığı belirtilirken, 2 Filistinlin Al Bireh’te, birinin Al Tira’da, birinin Al Fara’da, diğerlerinin ise Beytüllahim’in batısındaki Nahhalin kasabasında gözaltına alındığı aktarıldı.