Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın füze atışlarının hedefi olmadığının farkındayız. Fakat kendimizi her türlü olumsuz olaydan korumak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerimizi üst düzey savaşa hazırlık halinde bulunduruyoruz" dedi.



Daha önce ABD hükümeti Kuzey Kore'nin bu eyleminin Rusya'yı mutlu etmediğini, çünkü füze atışının sınıra yakın yerde gerçekleştirildiğini açıkladı. Washington'un bu tepkisine yorum yapan Ozerov, Rusya'nın dış tehditleri kendisinin analiz edebileceğini söyledi.