Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın füze atışlarının hedefi olmadığının farkındayız. Fakat kendimizi her türlü olumsuz olaydan korumak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerimizi üst düzey savaşa hazırlık halinde bulunduruyoruz" dedi.
Daha önce ABD hükümeti Kuzey Kore'nin bu eyleminin Rusya'yı mutlu etmediğini, çünkü füze atışının sınıra yakın yerde gerçekleştirildiğini açıkladı. Washington'un bu tepkisine yorum yapan Ozerov, Rusya'nın dış tehditleri kendisinin analiz edebileceğini söyledi.
Rus füzeleri savaşa hazır
14.05.2017 - 14:15 | Son Güncelleme: 14.05.2017 - 14:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerinin Kuzey Kore'nin füze atışları nedeniyle savaşa hazır halde bulunduklarını belirten Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, Rusya'nın bu atışların hedefi olmadığını fakat kendisini her türlü olaydan koruması gerektiğini söyledi.
Ozerov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Rusya'nın füze atışlarının hedefi olmadığının farkındayız. Fakat kendimizi her türlü olumsuz olaydan korumak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemlerimizi üst düzey savaşa hazırlık halinde bulunduruyoruz" dedi.
Etiketler : rus füzeleri,viktor ozerov,
473370 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/473370.aspx
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