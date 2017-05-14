Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’de temaslarına devam ediyor. Erdoğan, Çin’de Büyük Halk Meclisi’nde düzenlenen akşam yemeğine katıldı. Erdoğan, Büyük Halk Meclisi’nde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yanında yer aldı. Fotoğraf çekiminin ardından akşam yemeğine geçilirken, Xi Jinping kısa bir konuşma gerçekleştirdi.





