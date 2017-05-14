Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Genelkurmay Başkanı Volker Wieker, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Franco A. olayında, Viyana Havalimanı'nda silahı bulan Avusturya polisinin dikkatli davranışı sonucunda soruşturma başlatıldığını anımsattı.

Zanlının aşırı sağcı görüşlere sahip olduğu konusunda, 2014'te ipuçları bulunduğuna işaret eden Wiecker, "İlgili seviyelerde Franco A. olayı uzun süre görmezden gelindi. Somut ipuçları ciddiye alınmadı." ifadelerini kullandı.

Bu tür kötü durumların engellenmesi konusunda herkese görev düştüğünü vurgulayan Wieker, bunların Alman ordusunun ülke içinde ve dışında itibarını zedelediğini kaydetti.

Franco A. gibi bir olayın bir daha yaşanmaması gerektiğinin altını çizen Wiecker, Alman ordusundaki kendini temizleme mekanizmalarının yeniden güçlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

"Sığınmacıların elinde silah olsa, onlara ateş ederdik"

Bu arada haberde, Franco A'ya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında başka bir askerin aşırı sağcı söylemleri nedeniyle geçici olarak görevden alındığı bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jens Flosdorff tarafından da doğrulanan haberde, Kuzey-Ren Vestflaya'daki Augustdorf kışlasında Ralf G. adlı bir askerin aşırı sağcı söylemlerle dikkati çektiği belirtildi.

Haberde, söz konusu kışlada görev yapan bir askerin, Ralf G.'nin "Sınırdaki sığınmacıların elinde silah olsa, en azından onlara ateş ederdik." ve "Illkirchen kışlasında iç savaşta doğru tarafta savaşmak için silah ve mühimmat toplayan şiddet yanlısı bir grup subay bulunuyor." şeklinde ifadeler kullandığını aktardığı kaydedildi.