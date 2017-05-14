Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu adına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin 3 yıldır kontrolündeki bölgede yaşayan Suriyelileri sindirmeye çalıştığı belirtildi.

"Gençlerimiz teröristlerin yanında olmaya zorlanıyor"

Suriye halkının terör örgütü PYD/PKK'nın tehcir, terör eylemleri ve her türlü baskılarına maruz kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Halkımız, açlık ve sefalet içinde, gençlerimiz teröristlerin yanında olmaya zorlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Harbit Elşayir köyü Tel Tamır mezrasında Rami El Türki isimli bir Suriyeli, PYD/PKK'nın militanı olma talebini kabul etmediği için evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda El Türki ile babası öldü, diğer aile fertleri yaralandı. Resulayn ilçesindeki hastaneye götürülen yaralılar da terör örgütü PYD/PKK tarafından hastaneden çıkarıldı. Bu teröristlerin bütün bu cinayetlerine rağmen terörle mücadele ettiğini iddia eden ABD'nin terör örgütü PYD/PKK'yı desteklemesi bize inandırıcı gelmiyor."

"ABD'yi silah yardımından dolayı kınıyoruz"

Açıklamada, ABD'nin terör örgütü PKK/PYD'ye silah yardımı yapmasının bölgedeki katliamları arttıracağı vurgulanarak, "ABD'yi silah yardımından dolayı kınıyoruz. Uluslararası toplumların bu cinayetleri durdurmasını istiyoruz." denildi.