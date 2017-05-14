Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ve Afet Koordinasyon Başkanı Carlos Ivan Marquez Perez, bir dizi temasta bulunmak üzere geçtiğimiz hafta Türkiye'ye geldi.

Heyet, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yetkilileri ile görüşerek, çeşitli konularda incelemelerde bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, ülkesine dönmeden önce AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin ana nedeninin Türkiye'nin Suriye'den gelen sığınmacılara yönelik politikasını yönetme biçimini incelemek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 7 yıl boyunca gelen sığınmacıları ne şekilde karşıladığını, nasıl hizmet verdiğini inceleyerek bu deneyimlerden yararlanmak istediklerini belirten Restrepo, şöyle konuştu:

"Venezuela'da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve şiddet olaylarından dolayı toplu bir göç hareketi bekliyoruz. Bizim Venezuela'da yaşayan, daha önceki yıllarda oraya gitmiş vatandaşlarımız var. Bu istikrarsızlıktan dolayı Venezuela'dan büyük bir çıkış bekliyoruz. Kolombiya devleti olarak hazırlıklarımızı tamamlayıp bu göç hareketini yönetmek için bu konuda daha tecrübeli olan Türkiye'den yararlanmak istiyoruz.''

"Türkiye göçmen krizini en iyi yöneten ülke"

Restrepo, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda en başarılı ülkeler arasında olduğunu söyledi.

Türkiye'ye kısa süre içinde yoğun bir sığınmacı akını olduğunu dile getiren Restrepo, şöyle devam etti:

"Devlet onlara kucak açtı, her türlü eğitim, sağlık, sosyal hizmetleri onlara karşılıksız olarak verdi. Türk halkının da Suriye'den gelen göçmenlere kucak açtığını görüyoruz. O yüzden Türkiye çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Bundan dolayı Türkiye'nin yapmış olduğu, Türk halkının yapmış olduklarını yerinde incelemek amacıyla Türkiye'ye geldik. Türkiye bizim için birinci ülke olarak ön plana çıktı. Sadece politik olarak bir yaklaşım değil bir kardeşlik anlayışı içerisinde Türkiye kısa zamanda büyük yol ilerledi. Biz yolun başındayız. Türkiye şu anda göçmen krizini en iyi idare eden, en iyi yöneten ülke.''

"Burada gördüğümüz modeli uygulama şansı bulabiliriz"

Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Victor Alfonso Bautista Olarte ise Türkiye'deki kurumların, sığınmacılarla ilgili sorunların çözümü için ellerinden geleni yaptığını söyledi.

Hatta bu konuda kurumlar arasında bir yarış olduğunu anlatan Olarte, ''Örneğin sağlık ve eğitim bakanlıkları birbiriye yarışır durumda hizmet vereye çalışıyorlar. Bütün bu yapılanmanın da bir çatı organizasyon şeklinde yukarıdan aşağıya doğru yayıldığını gördük. Bu bizim için çok önemli bir model olabilir. Aynı şekilde biz de kendi ülkemizde burada gördüğümüz bu modeli uygulama şansı bulabiliriz.'' dedi.

Afet Koordinasyon Başkanı Carlos Ivan Marquez Perez de Türkiye'nin sığınmacılar konusundaki tecrübelerini görmek istediklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu konuda çıraklık dönemini atlattığını ve ustalık dönemine girdiğini aktaran Perez, "Ama biz daha çıraklık aşamasındayız. Bu nedenle Türkiye usta bir ülke olarak konunun yönetimi konusunda bize çok yardımcı olacak. Bizim ziyaretimizin amacı teknik anlamda riskleri azaltmak. Bu riskleri azaltan ülke olan Türkiye'yi örnek alıp uygulamaları kendi sınırımızda uygulama şansı bulmak." diye konuştu.

TİKA Kolombiya Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Özkan da ziyaretin nedeninin, Latin Amerika'da insani boyutuyla bir bölgesel soruna dönüşmeye başlayan Venezuela krizi için önlem almak olduğunu söyledi.