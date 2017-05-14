Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin kuşatmasındaki Kabun ve Tişrin mahallelerinden ayrılmak zorunda kalan yaklaşık bin 500 sivil ve askeri muhalifi taşıyan konvoy, İdlib'e doğru yola çıktı.

Şam'daki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve askeri muhalefet arasında varılan uzlaşma uyarınca muhaliflerin kontrolündeki Kabun Mahallesi'nden ayrılan 30 otobüslük kafile, ülkenin kuzeybatısında bulunan muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline hareket etti.

Kafilede Kabun'da yaşayan silahlı muhalifler ve sivillerin yanı sıra Tişrin Mahallesi'nden gelenler de bulunuyor.

Türkiye sınırındaki İdlib kırsalına doğru hareket eden kafilede yaklaşık bin 500 kişi yer alıyor. Kafilenin Kabun Mahallesi'nden ayrılmasıyla, Tişrin ve Kabun mahalleleri tamamen boşaltıldı.

Şam'ın doğusundaki Berze semtinden de tahliyelerin tamamlanması bekleniyor.