Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Hatemi, 12'nci dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, İran halkını Ruhani'ye oy vermeye çağırdı.

Ruhani hükümetini başarılı bulduğunu vurgulayan Hatemi, Ruhani'nin tüm zorluklara rağmen iyi hizmetler ortaya koyduğunu savundu.

Eski Cumhurbaşkanı Hatemi, İran'ın Ruhani ile birlikte girdiği yolu yarıladığını belirterek, "Bazı sorunları çözdük. Üstesinden gelmemiz gereken daha büyük sorunlar için yola onunla devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Hatemi, "Daha iyi bir gelecek ve umutların güçlenmesi için tekrar Ruhani'ye oy verin" sözleriyle mesajını sonlandırdı.

İran'da 7 ve 8'inci dönem cumhurbaşkanlığı yapan Hatemi, İran Lideri Ali Hamaney ile yaşadığı ihtilaflar nedeniyle ülkede birçok kez sansür ve yasaklamalara maruz kaldı.