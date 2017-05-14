Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Musul'u kurtarma operasyonu 7 aydır devam ediyor. Irak ordusu ilerleyişini sürdürürken kente çok yoğun çatışmalar yaşanıyor. Kentte yaşayan yüzbinlerce sivil, savaş yüzünden evlerinden oldu.

OPERASYONUN BAŞINDAN BU YANA 630 BİN SİVİL YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Irak'ta Musul operasyonunun başından bu yana 630 bin sivilin yerlerinden edildiğini, çok büyük risklere rağmen şehrin batı yakasını terk edenlerin sayısında düşüş olmadığını duyurdu.

KAÇIŞTAN ACI BİR KARE

Sivillerin savaştan kaçtığı Musul'dan dikkat çeken bir kare geldi. Fotoğrafda bir kızın, kardeşi olduğu tahmin edilen bir çocuğu okul çantasına oturtup sırtında taşıdığı görülüyor.

İşte o kare: