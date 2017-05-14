Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'daki Yahudi organizasyonlarının çatı kuruluşu (CRIF) Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Cumhuriyet Yürüyüşü partisinin daha önce İsrail mallarını boykot çağrısı yapmış olan bir milletvekili adayını geri çekmesini istedi.

CRIF'in Seine-Maritime bölgesinden aday gösterilen William Tchamaha için yaptığı bu çağrı, kuruluşun Twitter hesabında yer aldı.

Le Parisien gazetesinin haberine göre, bir lisede eğitim danışmanlığı yapan Tchamaha, şubat 2017 içinde yazdığı bir tweette "İsrail'i hukuk tanımayan yasa dışı bir devlet" olarak tanımlamış ve Filistin İçin İsrail’e Boykot Girişimi'ne (BDS) destek vermişti.

"Boykot çağrısı yaptığımı hatırlamıyorum"

Gazeteye konuşan Tchamaha, "Boykot çağrısı yaptığımı hatırlamıyorum. Ancak eğer CRIF benim bütün sosyal ağlardaki geçmiş yazılarıma bakarsa bu ülke karşıtı hiçbir şeyim yoktur. Ben bir barış aktivistiyim." ifadesini kullandı.

Kasım 2015 ayında Fransa Yargıtayının verdiği bir karar nedeniyle Fransa'da İsrail mallarını boykot etme çağrısı yasa dışı kabul ediliyor.

Geçtiğimiz şubat ayında Lübnan'ı ziyaret eden Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde bu yasağın devam edeceğini söylemişti.