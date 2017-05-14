Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Suriye krizi konusunda siyasi çözüm çağrısında bulundu.

Başkent Doha'da, 17'ncisi gerçekleşen "Kalkınma, İstikrar ve Mülteci Meselesi" konulu forum aralarında devlet başkanlarının da bulunduğu, farklı ülkelerden yaklaşık 600 temsilcinin katılımıyla başladı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Katar Emiri Temim, milyonlarca insanı etkileyen mülteci meselesi için uluslararası topluma sorumlu davranma çağrısında bulundu.

"Mülteciler için adaletli ve kökten çözümler bulunması" gerektiğini vurgulayan Şeyh Temim, uluslararası istatistiklere göre 5 milyon Suriyeli mülteci olduğuna ve bunun çok daha fazlasını ise Suriye içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların oluşturduğuna dikkati çekti.

Şeyh Temim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye rejimi kendini değiştirmek yerine, halkını sürgün etmeyi ve ülkenin demografik yapısını değiştirmeyi seçti. Hiçbir halkın çekmediği çileyi çeken Suriye halkı için adaletli siyasi bir çözüm bulunması gerekiyor. Diyalog, bölgesel ve uluslararası çatışmaların ve krizlerin çözülmesi en uygun yoldur."

"Aşırılıkla mücadele adı altında 'terör devletine' dönüşülmesin"

Terörle mücadele konusuna da değinen Şeyh Temim, aşırılıkla mücadele adı altında "terör devletine" dönüşülmemesi gerektiğini vurguladı.

Şeyh Temim, "Terörle mücadele adı altında yapılan bazı uygulamaların, terörün yayılmasının asıl nedeni olduğunu unutmamalıyız. Terör ile özgürlüğü ve bağımsızlığı için mücadele eden halkların yasal haklarını arayışını birbirinden ayırt etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Katar Emiri ayrıca "gençlere sahip çıkılması" gerektiğine dikkati çekerek, "Aşırılıkçı grupların gençleri çekmek için kullandığı en uygun ortam, onların zulüm ve aşağılanma karşısında kendisini çaresiz hissettiği zamandır. Adaletsizlik hissi kişiyi umutsuzluğa sürükleyerek, ufkunun tıkanmasına yol açar." diye konuştu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı ve 2 gün sürecek foruma, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Mali Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri de katıldı.