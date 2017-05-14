Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Polis Ofisi Europol Direktörü Rob Wainwright, İngiliz basınına konuştu.

Wainwright, cuma günü düzenlenen siber saldırının 150 ülkede 200 binden fazla mağduru olduğunu söyledi ve yarın yeni bir saldırı yapılabileceği uyarısında bulundu.

'DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRÜLMEMİŞTİ'

Bu tür saldırıların giderek artabileceğinden endişe duyduklarını ifade eden Wainwrigh, şöyle konuştu:

''Artan bir tehditle karşı karşıyayız. Siber saldırılara karşı her yıl 200 küresel işlem yapıyoruz. Ancak, daha önce böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık. Son hesaplara göre 150 ülkeden 200 binden fazla mağdur var. Bu kullanıcılar arasında iş adamları da yer alıyor. Daha önce böyle bir şey görülmemişti.''