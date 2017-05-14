Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde yapılan Eyalet Meclisi seçimlerinde, Başbakan Angela Merkel'in genel başkanlığını yaptığı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) oyların yüzde 34,3'ünü alarak birinci parti çıktığı bildirildi.

Almanya'nın en yoğun nüfusunun yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya'da 13,1 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saat ile 18.00'de sona erdi.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketinde CDU, 2012'deki seçimlere göre oylarını yüzde 8 artırarak yüzde 34,3 ile birinci parti çıktı.

Eyalette iktidar olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ise 5 yıl önceki seçimlere göre yüzde 8,5 oy kaybederek, yüzde 30,6 ile ikinci sırada kaldı.

Hür Demokrat Parti (FDP) bir önceki seçimlere göre yüzde 3,6 oranında artırarak yüzde 12,2 ile üçüncü, eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi yüzde 7,7 ile dördüncü oldu.