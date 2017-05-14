Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın "Times of India" gazetesinde yer alan habere göre Hint Ulusal Soruşturma Ajansı (NIA), INTERPOL'den Naik hakkında kırmızı bülten çıkarmasını talep etti.

Şiddete söylem düzeyinde dahi destek vermediği bilinen Naik'le ilgili olarak haberde, teröre mali destek sağlamak ve kara para aklamakla itham edildiği ifade edildi.

İstihbarat kaynakları Naik'in Birleşik Arap Emirlikleri veya Suudi Arabistan'da saklanmakta olduğunu ya da Malezya ile Endonezya arasında mekik dokuduğunu ileri sürdü.

Naik, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı takdirde "uluslararası kaçak" sayılacak ve bulunduğu herhangi bir ülkede göz altına alınabilecek.

Dinler tarihi ve karşılaştırmalı dinler alanında uzman olan 51 yaşındaki Naik, terör ve şiddet karşıtı davet söylemiyle biliniyor. 2005 yılında hayatın kaybeden Güney Afrikalı ünlü davetçi Ahmed Didat’ın talebesi olan Naik, kendi televizyon kanalı “Peace TV" ve diğer platformlar üzerinden verdiği konferans ve derslerle dünya çapında ilgi görüyor.

NIA'nın Naik hakkında yürüttüğü 10 aylık bir soruşturma sonucunda Naik'in kurucusu olduğu İslami Araştırma Vakfı ve ona bağlı televizyon kanalı yasaklamış, Naik'in vakfına ve bağlı ortaklıklarına ait 37 mülke el koymuştu.

Soruşturmaya bakan Mumbai'deki özel yetkili NIA mahkemesi, "yakalanmaktan kaçacağı ve ajansın ve mahkemenin huzuruna gönüllü olarak çıkmayacacağı" gerekçesiyle kefaletsiz tutuklama emri çıkarmıştı.