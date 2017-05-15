Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün yapılan denemenin şiddetle kınandığı bildirildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore, uluslararası sorumluluklarını bu şekilde ihlal ederek bölgesel ve küresel güvenliğe tehdit olmayı sürdürdüğünü bir kez daha göstermiştir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlık açıklamasında, Fransa'nın, Kuzey Kore'yi, nükleer ve balistik programlarının teyit edilebilir ve geri dönülemez şekilde sonlandırma konusundaki uluslararası yükümlülüklerine gecikmeden uymaya çağırdığı kaydedildi.

Kuzey Kore'nin dün yaptığı füze denemesinde kullandığı füze, Kusung yakınlarından fırlatılmış ve Japon Denizi'ne düşmüştü. Kuzey Kore, benzer füze denemelerini daha önce de yapmıştı.