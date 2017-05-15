Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, siyaset sahnesinde yükselişe geçtiğinden bu yana kendisinden 24 yaş büyük olan eski öğretmeniyle evli olduğu için özel hayatıyla sık sık gündeme geldi.

"HOLLANDE'IN ŞIMARTILMIŞ ÇOCUĞU"

Bankacı olan, François Hollande’ın kabinesinde danışman, sonra bakan olarak görev alan Macron, aşırı sağcı çevreler tarafından ‘Hollande’ın şımartılmış çocuğu’ diye eleştirildi. Kimilerine göre ‘elit’ bir portre çizdi.

MACRON'DAN KIYAFET AÇIKLAMASI

Dün ise Macron bu eleştirilere belki de yanıt vermek için törende kendisinin ve eşinin giydiği kıyafetlerle ilgili açıklama yaptı. Buna göre Macron’un giydiği siyah takım elbisenin fiyatı 450-500 Euro’ydu (yaklaşık 2 bin TL). Bu Fransa ölçülerinde mütevazı sayılacak bir rakamdı. First lady Brigitte Trogneux’nun giydiği lavanta mavisi takım ise ünlü bir moda evinden ‘ödünç’ alınmıştı.