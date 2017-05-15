Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Mayıs ayı Dönem Başkanlığını yürüten Uruguay BM Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'nin son füze denemesi ile ilgili acil toplanacağı bildirildi.

DÜN JAPON DENİZİNE ATTILAR

BMGK toplantısının 16 Mayıs'ta yapılması planlanıyor. Kuzey Kore'nin dün gece gerçekleştirdiği füze denemesinde, füzenin 30 dakika havada kaldığı ve 800 kilometre kat ederek Japon denizine düştüğü açıklanmıştı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, dün Moskova saatiyle 23.28'de gerçekleştirilen füze denemesinin yaklaşık 23 dakika sürdüğünü belirtmişti. Bakanlık, Kuzey Kore'nin gerçekleştirdiği yeni denemenin Rusya için bir tehdit oluşturmadığını vurgulamıştı.