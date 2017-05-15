Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TürkRus'un aktardığı habere göre genel olarak Türkiye ile ilgili duygu ve düşünceleri “negatif” olanlar “pozitif” olanlardan hala fazla olmasına rağmen, olumlu bakış yavaş yavaş eski günlere dönme eğiliminde.

İLİŞKİLERİN KÖTÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER AZALDI

İkili ilişkilerin gergin ve düşmanlık seviyesinde olduğunu düşünenlerin oranı son bir yılda yüzde 70’den yüzde 28’e geriledi. Geçen yıl ilişkileri doğrudan “düşmanca” niteleyenler yüzde 23 iken bu yıl bu oran yüzde 4’e kadar düştü. İlişkilerinin geldiği noktayı “gergin” kelimesi ile tanımlayanlar yüzde 47’den yüzde 24’e indi.

Türkiye’ye bakıştaki bu “hızlı iyileşme” henüz Rusya halkının gözünde “dostluk” nitelemeleri için erken gözüküyor: İlişkileri “iyi komşuluk” olarak niteleyenler yüzde 8, “dostluk” olarak görenler yüzde 6, “oldukça sıcak” diye kabul edenler yüzde 5.



ERDOĞAN-PUTIN ZİRVELERİ İKİ HALKI YAKINLAŞTIRDI

Rusya halkının yüzde 49’u, mevcut zorluklara rağmen iki ülke ilişkilerinin ve işbirliğinin geliştirilmesiden yana olduğunu ifade ediyor. Ankara ile iyi ilişkilere karşı olanların oranı gün geçtikçe geriliyor. Uzmanlar, Putin ile Erdoğan arasındaki zirvelerin halkın gözünde ilişkilere bakışı iyileştirdiğine dikkat çekiyor.