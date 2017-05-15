Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tutukluların Açlık Grevini Takip İçin Basın Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bergusi'nin avukatı Hıdır Şukayrat'ın müvekkilini açlık grevine başladığı 17 Nisan'dan bu yana ilk kez ziyaret ettiği ifade edildi.

Açıklamada, avukat Şukayrat'ın müvekkili Bergusi'nin yaşadığı zor şartlar ve işkenceler hakkındaki ifadeleri yer aldı.

Şukayrat hapishanenin baskı birimlerinin günde 4 kez aşağılayıcı bir şekilde Bergusi'nin hücresine baskın düzenlediklerini, elleri, ayakları bağlı ve çıplak bir şekilde arama yaptıklarını aktardı.

"Bergusi açlık grevi sebebiyle 12 kilo kaybetti"

Hapishane yönetiminin ayrıca 4 gün Bergusi'yi hapishanenin bodrum katında bir hücrede bıraktığını, su içmeme grevi yapmasının ardından buradan çıkardığını belirten avukat Şukayrat, şu ifadeleri kullandı:

"Bergusi'ye her gün birkaç saat boyunca rahatsız edici sesler dinletiliyor. Müvekkilim hiçbir temel ihtiyacını karşılayamayacağı, böceklerle dolu bir hücrede kalıyor. Kur'an-ı Kerim veya herhangi bir kitap okumasına izin verilmediği gibi kendisine bir battaniye dahi sağlanmıyor. Bergusi, açlık grevine başladığından bu yana kıyafetini değiştiremedi ve 12 kilo vererek 53 kiloya düştü. Elleri ve ayakları kelepçeli bir şekilde hücreden hapishane kliniğine nakledildi."

Bergusi'nin "kendisi ve açlık grevindeki tüm tutukluların talepleri gerçekleşene kadar açlık grevine devam edeceğini" ilettiğini vurgulayan Şukayrat, müvekkilinin kendisine "Biz bütün hedeflerimiz gerçekleşene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dediğini aktardı.