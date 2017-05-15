Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmini Ihema Gölü'nü de besleyen Akagera Nehri'nden alan mili park, birbirinden ilginç vahşi hayvanlara ev sahipliği yapıyor. AA ekibi de Ruandalı yetkililerin özel izniyle parkı görüntüledi.

Afrika'nın en eski milli parklarından Akagera Milli Parkı 1934'te kuruldu. 1997 yılına kadar 2 bin 500 kilometrelik alana sahip parkın bir kısmı tarıma açılarak alanı bin 122 kilometreye düşürüldü.

Ruanda'daki 3 milli parktan biri olan Akagera'da savan bitki örtüsünü, kıvrılarak akan nehirleri, yüksek dağları ve yırtıcı hayvanları bir arada görmek mümkün.

Parkta yaklaşık 10 bin memeli hayvanla 500'den fazla kuş türünün yaşadığı tahmin ediliyor. İrili ufaklı göller ve nehir, parktaki kuş sürülerinin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Siyah beyaz renkteki kartalları parkın her bölgesinde görmek mümkün.

Vahşi hayatı yakından gözlem

Yemyeşil bitki örtüsüne sahip olan ve temizliğiyle dikkati çeken parkta antilop, çeşitli ceylan türleri, zebra, yaban sığırı, Masai zürafası, Zeytin babunları, Vervet maymunu, bufalo, siyah gergedan, fil, timsah ve ağırlığı 3 tona varan su aygırları ziyaretçilere unutulmaz görsel şölen yaşatıyor.

Parkta leoparlar ve aslanlar gibi yırtıcılar da bulunuyor.

Her gün sabahın ilk ışıklarıyla başlayan safari turlarında mola yerleri hariç araçlardan inmek yasak. Ziyaretçiler tur boyunca bulundukları araçlarda etrafta koşuşturan farklı hayvan türlerini gözlemleyebiliyor.

Soykırımdan parktaki aslanlar da etkilendi

Ruanda'da 1994 yılındaki soykırım sırasında parktaki hayvanlar da zarar gördü. Bütün aslanların yerel halk tarafından öldürülmesinin ardından Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki iki parktan 2015'te 5 dişi ve 2 erkek aslan Akagera'ya bağışlandı. Aradan geçen zamanda sayıları 20'ye yaklaşan aslanları parkın kuzey kısmında görmek mümkün.

Parkın Tanzanya tarafında yaşayan yerli halk yabani hayvan etlerini sıklıkla tükettiği için Ruanda hükümeti alanın etrafını elektrikli tel örgülerle çevirerek buradaki hayvanları korumaya çalışıyor.

Parka nasıl gidilir?

Türk vatandaşlarının Ruanda'ya girebilmeleri için vize almaları gerekiyor.

Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği uçuşlarla başkent Kigali'ye, oradan da arazi tipi araçlar kiralayarak parka 3 saatte ulaşılabiliyor. Yabancı turistlerden parka giriş ücreti olarak 40 dolar alınıyor.

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Talep edilmesi durumunda profesyonel veya gönüllü rehberler 40 dolar karşılığında gün boyu ziyaretçilere eşlik ediyor. Geniş bir alana sahip parkın tamamı araçla 8-10 saatte gezilebiliyor.

Öte yandan park içindeki belli bölgelerde çadırlarda konaklama imkanı da mevcut.

Akagera Milli Parkı, Nyungwe Yağmur Ormanları Milli Parkı ve Volkanlar Milli Parkı'yla ülkenin en önemli turizm gelirlerlerinden birini oluşturuyor.