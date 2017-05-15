Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

The Washington Post gazeteyi, iki ülke arasında son dönemde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle ‘Trump’ın bu zamana kadar bir yabancı liderle yaptığı en zor görüşme olarak niteledi. Gazete, Trump'ın Erdoğan'a karşı dengeli bir tutum izlemesi 'tavsiyesinde' bulundu.

TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİ ANLAŞILABİLİR

Foreign Policy ise görüşmeden hemen önce Colin Kahl imzalı yayınlanan makalede, “ABD’nin Türkiye ile ilişkisi derin bir kriz sürecine girdi. Meselenin temelinde ABD’nin DEAŞ’a karşı Suriyeli Kürtlere destek vermesi yatıyor. Türkiye'nin YPG hakkındaki endişeleri anlaşılabilir ve geniş kesim tarafından kabul ediliyor” ifadesi kullanıldı.

'GARİP OLABİLİR'

The Los Angeles Times gazetesi ise ‘Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Washington ziyareti neden garip bir durum olabilir’ başlıklı haberinde Türkiye ile ABD arasında yaşanan sorunlara uzun bir yer ayırdı. Görüşmeden önce Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, Türkiye ile yaşanan tansiyona ilişkin hiçbir açıklama paylaşılmadığı belirtilirken, buna karşın Türkiye ve ABD’nin bazı önemli konularda çıkar çatışması yaşadığı aktarıldı. Haberde, “Trump, kendi askeri komutanlarını engellemeden Erdoğan’ı kendisine yakın tutmayı başarmalı” ifadesi kullanıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ABD'YE GİTTİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çinin başkenti Pekinde düzenlenen Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol Forumu kapsamındaki programını tamamlayarak ABD'ye gitti. Forum programı içinde yer alan çalışma yemeğine katılımının ardından, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı’na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Washington eyaletine gitmek üzere Çin'den ayrıldı.