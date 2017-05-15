Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haseke Ulusal Devrim Güçleri ve Muhalifleri Topluluğu Başkanı Hişam el - Mustafa, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin ve terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesi için planlanan operasyonu kısa sürede uygulamaya koyacaklarını bildirdi.

Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki zulme karşı sivil kuruluşlar olarak harekete geçtiklerinde PYD/PKK'nın Beşşar Esed yanlısı bir politika izlediğine şahit olduklarını söyledi.

Esed'in yanı sıra PYD/PKK'nın de bölge halkına zulmettiğini ifade eden Mustafa, rejimin ayakta kalmasını sağlamak için terör örgütünün yoğun çaba harcadığını dile getirdi.

"Esed terör örgütlerinin oluşmasına zemin hazırlıyor"

Bölgede faaliyet gösteren bir diğer terör örgütü olan DEAŞ'ın da en az PYD/PKK kadar bölge halkına zulmedip, baskı yaptığını vurgulayan Mustafa, Haseke halkının hasretle terörden kurtulacağı günü beklediğini aktardı.

PYD/PKK'nın bölge halkına zarar verdiğini aktaran Mustafa, terör unsurlarının sivil halkın canına ve malına kastettiğini, eşyalarını gasbettiğini, gençleri "zorunlu askerlik" adı altında silah altına aldığını kaydetti.

Mustafa, Suriye'de huzurun oluşturulması için birbirinden farklı olmayan DEAŞ ve PYD/PKK gibi terör unsurlarının bertaraf edilmesi gerektiğine işaret ederek, Suriye'de terör örgütlerinin oluşmasına Esed'in zemin hazırladığına dikkati çekti.

"Operasyon yakın"

Mustafa, topluluk olarak, Haseke merkezi bölge halkı, aşiretleri ve siyasi parti temsilcileriyle biraraya gelerek yeni bir mücadele safhasına girmeye karar verdiklerini belirtti.

PYD/PKK'nın bölgenin demografik yapısını değiştirmeye çalışarak hakimiyet kurmaya çalıştığına değinen Mustafa, şöyle devam etti:

"DEAŞ ve PYD/PKK anlaşmalı bir şekilde karşılıklı birbirlerinin varlıklarını desteklemektedir. Haseke halkının yüzde 70'ini Araplar teşkil etmektedir. Biz de o gücü temsil ediyoruz. Haseke için yeniden örgütlendik ve yeni mücadele yöntemiyle faaliyete geçeceğiz. Siyasi ve askeri kanadımız var. Kendi gücümüzle topraklarımız için savaşmaya hazırız. Haseke'yi terör örgütlerinden temizleme operasyonun başlaması yakındır."