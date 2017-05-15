Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da son iki ayda, üç eyalet meclisi seçiminde Başbakan Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) üst üste oylarını artırırken, Sosyal Demokrat Partinin (SPD) tüm eyaletlerde oy kaybına uğraması Martin Schulz'un yenilgisi olarak değerlendiriliyor.

Özellikle 24 Eylül’de yapılacak genel seçimler öncesinde Alman nüfusunun en fazla yaşadığı ve sosyal demokrasinin kalesi olarak bilinen Kuzey-Ren Vestfalya eyalet meclisi seçiminde SPD’nin oy kaybı dikkati çekti. Bu sonuçlar Merkel’e genel seçimler öncesi ciddi güç ve moral kazandırdı.

Kamuoyu anketlerinde özellikle SPD’nin eyaletlerdeki siyasetinden memnun olmayanların CDU’yu tercih ettiği, seçimlere katılımın oranının artmasının da Hristiyan Demokratlara yaradığı kaydedildi.

Almanya’nın en küçük eyaleti Saarland’da 29 Mart’taki eyalet meclisi seçiminde CDU 2012 yılında yapılan en son seçimlere göre oylarını yüzde 5,5 yükselterek yüzde 40,7 ile birinci parti oldu.

Almanya’nın kuzeyindeki Schleswig-Holstein eyaletinde 7 Mayıs’taki eyalet meclisi seçimlerinden de CDU galip ayrıldı. Bu seçimlerde yüzde 1,2 oranında oylarını artıran CDU, yüzde 32 oranında oy aldı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde dün yapılan eyalet meclisi seçimlerinde de SPD yüzde 7,9 oranda oy kaybı yaşadı ve yüzde 31,2 oranında oy aldı. CDU ise yüzde 6,7 ile ciddi artış sağlayarak yüzde 33 oy oranıyla seçimlerden galip çıktı.

Almanya’dan yapılacak genel seçimler öncesi bu eyalet seçimlerinde SPD ile özellikle Almanya'dan daha fazla Türkiye siyasetiyle ilgilenen Yeşiller Partisi’nin oy kaybı yaşaması dikkati çekti.

Ayrıca aşırı sağcı popülist AfD’nin yüzde 10’un altında kalması ancak 16 eyalet meclisinin 13’ünde meclise girmesi de diğer önemli bir gelişme oldu.

Schulz etkisi çabuk bitti

Almanya'da büyük umutlarla SPD Genel Başkanlığına getirilen Martin Schulz'un seçmende beklenen etkiyi gösteremediği son eyalet seçimlerinde alınan başarısız sonuçlarla ortaya çıkmış oldu.

Saarland, Schleswig-Holstein'den sonra özellikle SPD'nin kalesi olarak bilinen Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinde seçimlerin kaybedilmesi Alman medyasında ''Schulz'un balonu çabuk söndü'' yorumlarına yol açtı.

Alman medyası şimdide son 3 eyalet seçimindeki başarısızlığı gösterge alarak 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlerde Schulz'un ve dolayısıyla SPD'nin başarısız olabileceğini belirtiyor.

Medyada "Schulz faktörü"nün azaldığını, 24 Eylül'deki genel seçimlerde "Merkel faktörü" olacağını ve eyalet seçimlerinde olduğu gibi genel seçimlerde de Merkel'in partisi CDU'nun zaferle çıkacağını ifade etmeye başladı.