Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı seçimlerinde ikinci turda Emmanuel Macron’a karşı kaybeden aşırı sağcı Marine Le Pen, ikinci tura çıktığında geçici olarak bıraktığı Ulusal Cephe (FN) başkanlığına geri döndü. Haberi Parti Başkan Yardımcısı Steeve Briois Twitter hesabı üzerinden verdi. Öte yandan Marine Le Pen’in başkanlığa ara verdiği süreçte yerine ilk olarak Jean-François Jalkhe getirilmiş fakat Nazi söylemleri sebebiyle uzaklaştırılarak başkanlık için yerine Steeve Briois getirilmişti.