Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Emniyet Sözcüsü Micky Rosenfeld, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mayıs'ta İsrail'e gelmesi beklenen Trump'ı korumak için 10 bin polisin görevlendirildiğini söyledi. Rosenfeld, Trump'ın güvenliğini sağlamak için Amerikan polisi ile koordineli bir hazırlık yürüttüklerini ifade etti.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, havalimanından helikopterle doğrudan Kudüs'e geçecek olan Trump'ın ziyaret edeceği yerler arasında işgal altındaki Doğu Kudüs'ün surlarla çevrili Eski Şehir bölgesi de yer alıyor. Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Hristiyanlar için en kutsal mekanlardan biri sayılan Kıyamet Kilisesi de bu bölgede bulunuyor.

Mahmud Abbas'la görüşmesi bekleniyor

Trump'ın İsrail ziyaretinin ardından işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşmesi bekleniyor. Trump'ın ziyaretindeki en önemli gündem maddesinin İsrail-Filistin arasındaki barış görüşmesinin yeniden başlatılması olacağı belirtiliyor.