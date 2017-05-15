Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'daki Valonya bölgesinin parlamentosunun dini usullere göre hayvan kesiminin yasaklanması yönündeki tasarısına ülkedeki Katolik Kilisesi başpapazı tepki gösterdi.

Belçika'daki Roma Katolik Kilisesi Başpapazı Jozef de Kesel, yayımladığı bildiride, Belçikalı yetkililere insanların temel dini özgürlüklerini göz ardı etmeme çağrısında bulundu.

Müslümanlar ve Musevilerin dini usullere göre yaptığı kesimlerin sınırlı sayıda hayvanı ektilediğini belirten Kesel, tartışılan tasarının Müslüman ve Musevi vatandaşların hayat tarzlarını ve gıda tüketimine ilişkin kuralları hedef aldığını ifade etti.

Hayvanların durumunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurgulayan Hristiyan din adamı, "Hayvanların çektiği acının en aza indirilmesi gerektiğini biz de kabul ediyoruz. Ancak gıda endüstrisinde yetkililerin odaklanması gereken hijyen ve kamu sağlığına ilişkin çok daha ciddi sorunlar bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Valonya Parlamentosu Çevre Komisyonu'nda iki hafta önce oy birliğiyle kabul edilen yasak kararının 17 Mayıs'ta Genel Kurul'da da onaylanması durumunda İslami ve Musevi usullere göre kesim, 1 Eylül 2019'da sona erecek.

Koyun ve sığırların şoklanmadan kesilmesinin yasaklanması öngören tasarının güçlü siyasi partilerin desteğiyle geçmesine kesin gözle bakılıyor. Tasarıyı destekleyen siyasiler, "Hayvanların kesilme anında acı çekmesini engellemek istiyoruz." diyerek kendilerini savunurken, Müslüman ve Museviler ise yasağa tepki gösteriyor.