ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırınlarda yaktığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı: Esad rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı
15.05.2017 - 19:43 | Son Güncelleme: 15.05.2017 - 19:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esad rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetlerini fırınlarda yaktığını açıkladı.
Etiketler : abd,suriye,esad,
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