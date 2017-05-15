Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Doanld Trump’ı, gelecek hafta İsrail’e gerçekleştireceği ziyarette 10 bin İsrail polisinin koruyacağı bildirildi. İsrail Emniyet Sözcüsü Micky Rosenfeld, ABD Başkanı Trump’ın 22 Mayıs tarihinde İsrail’e gerçekleştireceği ziyarette 10 bin İsrail polisinin görev alacağını söyledi. Rosenfeld, koruma çalışmalarının Amerikan polisi ile işbirliği içerisinde yürütüldüğünü kaydetti.

Trump, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesini ziyaret edecek. Ayrıca Trump, program kapsamında İsrail-Filistin barışı için Filistin lideri Mahmut Abbas ile görüşecek.