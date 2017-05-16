Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen İnsan Hakları Bakan Yardımcısı Semir eş-Şeybani, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Yemen Büyükelçiliğinde UNICEF Yemen Temsilci Vekili Meritxell Relano ile bir araya geldi.

Şeybani, ülkesinde özellikle çocuklar arasında yayılan kolera salgınıyla mücadele etmek için çabaların koordine edilmesi çağrısında bulundu.

Relano da Yemen'deki kolera salgınıyla mücadele için UNICEF'in 2 milyon dolar tahsis ettiğini belirterek, "UNICEF, Yemen'deki çocukları korumak için çalışıyor ve ülkedeki insani durumun zorluğunu idrak ediyor." ifadelerini kullandı.

Yemen'de yönetim karşıtı Husiler, kolera salgını nedeniyle başkent Sana'yı "afet bölgesi" ilan etmişti.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Direktörü Dominik Stillhart, başkent Sana'da dün düzenlediği basın toplantısında, ülkede ciddi kolera salgını yaşandığını belirterek, Yemen Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkenin 14 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana 8 bin 500 kişinin koleraya yakalandığını, 115 kişinin de salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, ülkedeki bir önceki salgında 21 bin kişi hastalığa yakalanmış, 103 kişi hayatını kaybetmişti.