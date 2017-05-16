Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Macae ve Silva Jardim bölgelerindeki iki yeni ölümlü vaka ile eyalette bu hastalık kaynaklı ölüm sayısı 5'e, kesinleşmiş vaka sayısı da 14'e yükseldi. Ayrıca Eyalet Sağlık Müdürlüğü, sarıhumma salgınına karşı 5 milyon doza yakın aşının eyaletteki 92 belediyeye dağıtıldığını açıkladı. Aşıların dağıtımında yerel halka aşı tavsiyesinde bulunan, hassas durumdaki 65 belediyeye öncelik verildi. Bu 65 belediyeden 55'inde hedef kitlenin aşılandığı bildirildi.

Sarıhumma virüsünde genetik mutasyon tespiti

Brezilya'daki Oswaldo Cruz Enstitüsünden araştırmacılar, ülkede yayılan sarıhumma virüsünde 8 genetik mutasyon tespit ettiklerini kaydetti. Araştırmacılar, Espirito Santos ve Rio de Janeiro eyaletlerindeki ölü maymunlar ve sivrisineklerden alınan örnekler ile ülkedeki sarıhumma salgınından sorumlu virüs genomunun tüm dizilemesini tamamladıklarını belirtti. Söz konusu araştırmacıların analizlerine göre, genetik dizilemenin bazılarında benzeri görülmemiş değişiklikler bulundu.

Enstitü, sarıhumma virüsündeki bu mutasyonların dünya bilim literatüründe daha önce kayıt altına alınmadığı bilgisini de paylaştı. Sarıhumma virüsündeki son genetik dizileme Venezuela'da 2010 yılında yapılmıştı. Oswaldo Cruz Enstitüsü, bundan sonra mevcut ve geçmiş örnekleri karşılaştırarak bu değişikliklerin ne zaman gerçekleştiğini ve nasıl yayıldığını izleyecek. Enstitünün çalışmalarına ilişkin veriler geçen şubat ayından bu yana uluslararası bilim camiasına sunuluyor.