Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika'nın en büyük kenti Johannesburg'da, Filistinliler İçin İsrail'i Boykot Hareketi (BDS) tarafından Filistin'te açlık grevini sürdüren mahkumlara destek amacıyla bir program düzenlendi.

Johannesburg Konferans Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan Dajani, açlık grevinin en barışçıl protesto şekli olduğunu dile getirdi.

Dajani, "Mahkumların açlık grevi İsrail rejiminin adaletsizliğine ve baskısına karşı Filistinli mahkumlar tarafından pasif direniştir. Bu açlık grevi en barışçıl protesto biçimidir." değerlendirmesini yaptı.

Açlık grevini tüm Filistin halkının özgürlüğü ve insan onuru için atılmış önemli bir adım olarak nitelendiren Dajani, Filistin'e uzak ülkelerden Güney Afrika'da bu mücadeleye verilen desteğin mahkumlara cesaret ve güç verdiğini vurguladı.

Dajani, "Bu barışçıl, şiddet içermeyen açlık greviyle Filistinli mahkumlar, kendilerine karşı keyfi ve cezai önlemlerin son verilmesini, işkence ve kötü muamelenin sona ermesini, tıbbi ihmalkarlığın sona ermesini ve taleplerinin yerine getirilmesini istiyor." dedi.

Ahmed Kathrada Vakfı Başkanı Nesshan Bolton ise konuşmasında, "26 yıl Güney Afrika hapishanelerinde mahkum olan Ahmed Kathrada gibi Filistin hapishanelerinde olan Filistinlilerin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konferansa, Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma'nın danışmanı Ebrahim Ebrahim, ülkenin önde gelen isimleri, gazeteciler ve Güney Afrikalı vatandaşların aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı.

İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan yaklaşık 2 bin Filistinli, haksız ve keyfi uygulamalara son verilip tutukluluk koşullarının iyileştirilmesi için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.

İsrail hapishanelerinde halen 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.