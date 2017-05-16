Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu YPG ile görüştüklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aralarında bulunduğu 29 ülke liderinin katıldığı Kuşak ve Yol Forumu’nun ardından basın toplantısı düzenleyen Putin, Kürt grupların Suriye’nin önemli etkenlerinden olduğunu savundu. Terör örgütü DEAŞ ile en etkili savaşan güçlerden olan Kürtlerle (YPG) görüştüklerini belirten Putin, “Onlarla -en azından askerlerimizle herhangi bir çatışmanın önlenmesi için- çalışma düzeyinde temaslarımızı korumaya hakkımız olduğunu düşünüyoruz” dedi.



“SİLAHLARIMIZA İHTİYAÇLARI YOK”

Putin şöyle devam etti: “Soçi’de bir araya geldiğimizde Türkiye Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Erdoğan) bu konu sebebiyle endişeli olduğunu anlattı. Ona söylediklerimi sizlere de anlatabilirim. Bu bir sır değil; başka ülkelerin aksine Kürt gruplara silah göndermiyoruz. Onların da bizim göndereceğimiz silahlara ihtiyacı yok. Zira silah alacak başka kaynakları var. Bu işi bir biçimde aktif hâle getirmenin gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Bu noktada Ankara’nın endişelenmesine sebep olacak herhangi bir şey olduğunu düşünüyoruz. dedi. Rusya lideri “YPG ile temas hâlindeyiz. Tavrımız açık ve bunun Türk partnerlerimiz tarafından da anlaşılacağını umuyorum. ABD’nin Kürt güçlere silah göndermesi Türkiye’yi endişelendiriyor. Fakat Rusya, ABD gibi Kürtlere silah göndermiyor. Bu konuyu Erdoğan’la Pekin’de de gerçekleştirdiğim görüşmede ele aldım” diye konuştu.



ÇÖZÜM ANKARA’DA ARANACAK

Putin, Astana görüşmeleri çerçevesinde Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasını, ateşkesin korunmasını sağlayacak önemli bir adım olarak nitelendirerek, “Şu an için önemli olan ateşkes rejiminin muhafaza edilmesi ve bu temelde siyasi mutabakat şartlarının oluşturulması. Eğer sahadaki durum bu senaryoya göre gelişirse hedeflerimize ulaştığımız söylenebilir” değerlendirmesinde bulundu. Suriye’de ateşkes olmadan siyasi çözümden bahsedilemeyeceğine vurgu yapan Putin, “Bunun nasıl yapılacağını, sınırlar ve kontrol konusunu, yani kimin, nerede, neyi ve nasıl kontrol edeceğini Ankara’da askeri düzeydeki toplantıda Suriye tarafıyla da müzakere ederek görüşeceğiz” dedi.



RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANI LAVROV:Çatışmasızlık Suriye’yi kapsayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin ileride ülkenin geneline yayılacağını söyledi. Lavrov “Astana’da yapılan görüşmelerde, Esad yönetimiyle silahlı muhalefet temsilcilerini, ilk başta dört bölgede gerilimi azaltma için anlaşmalarını sağlayıp, memorandum imzalamıştık. Bunu yaparken söz konusu uygulamanın ileride Suriye geneline yayılacağını düşünmüştük” diye konuştu.