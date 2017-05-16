Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya petrol rezevrlerinin yüzde 17,7'sine sahip olan Venezuela, siyasi çatışmalar nedeniyle girdiği ekonomik krizden çıkamadı.





POLİSLE ÇATIŞIYORLAR

Yaklaşık 2 ay önce yeniden alevlenen protestolar, zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.



HER YER ALEV ALEV

Sokakları savaş alanına çeviren protestocular, yolları kapatıp ekiplerin sokak aralarına girmesini engelliyor.





GÖÇ DALGASINA KARŞI TÜRKİYE'YE DANIŞTILAR

Öte yandan Kolombiya, Venezuela'dan beklenen göç dalgasına karşı Türkiye'den yardım istedi.





Türkiye'nin sığınmacı politikasının çok iyi olduğunu belirten Kolombiya Dışişleri Bakanı, bu konuda işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.







