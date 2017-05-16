Dünya petrol rezevrlerinin yüzde 17,7'sine sahip olan Venezuela, siyasi çatışmalar nedeniyle girdiği ekonomik krizden çıkamadı.
POLİSLE ÇATIŞIYORLAR
Yaklaşık 2 ay önce yeniden alevlenen protestolar, zaman zaman çatışmalara dönüşüyor.
HER YER ALEV ALEV
Sokakları savaş alanına çeviren protestocular, yolları kapatıp ekiplerin sokak aralarına girmesini engelliyor.
GÖÇ DALGASINA KARŞI TÜRKİYE'YE DANIŞTILAR
Öte yandan Kolombiya, Venezuela'dan beklenen göç dalgasına karşı Türkiye'den yardım istedi.
Türkiye'nin sığınmacı politikasının çok iyi olduğunu belirten Kolombiya Dışişleri Bakanı, bu konuda işbirliği yapmak istediklerini açıkladı.