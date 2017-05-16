Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski ABD Başkanı Barack Obama, uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden 35. ABD Başkanı John F. Kennedy’nin torunu Jack Schlossberg’e mülakat verdi ve görevi süresinde aldığı ‘en cesur’ kararı anlattı.

KİMYASAL SİLAH STOKLARI

Liderliği döneminde aldığı en cesaret gerektiren kararın, Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı iddialarına karşın bu ülkeye askeri müdahalede bulunmamak olduğunu anlatan Obama şöyle konuştu; “Şimdiyse (kimyasal silahların) hepsinin ülkeden çıkarılmadığını biliyoruz. O yüzden bu, mükemmel olmayan bir çözümdü. Fakat aynı zamanda kimyasal silah stoklarının yüzde 99’unun bir kurşun bile atılmadan ülkeden çıkarıldığını da biliyoruz."

"BU MÜKEMMEL BİR KARAR DEĞİLDİ"

Obama şöyle devam etti: "Bu, mükemmel ya da basit bir karar değildi. Ancak pek çok sebepten dolayı geniş çaplı kimyasal silah kullanımı ihtimalini yok etmenin daha anlamlı olduğunu düşünüyordum.”

ASKERİ MÜDAHALE KARARI

Obama ayrıca, ‘başkan olduğu dönemde, askeri müdahale kararı karşılığında övüldüğünüzü bunu yapmadığınızdaysa eleştirildiğini öğrendiğini’ söyledi.

BM Güvenlik Konseyi’nden Eylül 2013’ten geçen bir kararla başlayan Suriye’deki kimyasal silahların imha süreci 2014’te tamamlanmıştı.

OBAMA’NIN SÖZLERİ TRUMP’A GÖNDERME MİYDİ?

Suriye’ye askeri müdahalede bulunmak yerine bu ülkedeki kimyasal silahların imha edilmesi için Rusya’yla ortak çalışma kararı alması nedeniyle sadece Cumhuriyetçiler tarafından değil bazı Demokratlarca da eleştirilen Obama’nın bu sözlerinin, halefi Donald Trump’a bir gönderme olduğu tahmin ediliyor.

Zira Trump, Obama’nın aksine, geçen ay Suriye’nin bir kasabasında kimyasal silah kullanıldığının iddia edilmesinin ardından Suriye ordusuna ait bir hava üssünün vurulması için talimat vermişti. Bu, ABD’nin Suriye hükümetini ilk hedef alışı olmuştu.