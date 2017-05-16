Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

'Gölge CIA' olarak bilinen Amerikan özel istihbarat kuruluşu Stratfor, Kuzey Kore'nin fırlattığı füzelerin hangi ülkeleri tehdit ettiğini gösteren yeni bir harita yayınladı.



Haritaya göre, 8 bin kilometre menzili bulunan Taepodong 2 füzesi Türkiye, Almanya, İngiltere ile birlikte ABD'nin batı eyaletlerini de vurabilir. Füze henüz tamamlanmadı ancak Kuzey Koreli mühendisler proje üstünde çalışmaya devam ediyor.



ASKERİ TÖRENDE SERGİLEDİ



Milliyet'in haberine göre, Kuzey Kore, Pazar günü Hwasong-12 adlı yeni bir balistik füzeyi test etmişti.





Elde edilen görüntüler bu füzelerin geçen ay yapılan askeri geçit töreninde sergilenenlerle aynı olduğuna işaret ediyor.