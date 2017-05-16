Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin Çevre Koruma Bakanlığı, 1 Ocak-30 Nisan arasında 74 kentte hava kirliliğinin durumu ve güneşli gün sayısını yansıtan hava kalite raporunu yayımladı.Rapora göre, başkent Pekin dahil ülkenin kuzeyindeki 13 kentte yılın ilk 4 ayında hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 19,7 arttı ve hava kirliliğine neden olan zararlı parçacıkların düzeyi PM2,5 yüzde 85'e yükseldi.

Bu oran Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) zararlı eşik olarak kabul ettiği yüzde 25'in üç katını aşıyor.Ülkede son yıllarda artan hava kirliliği nedeniyle birçok önlem hayata geçirildi. Önlemler kapsamında hava denetim ekipleri kuruldu, kirliliğe sebep olan firmalara verilen cezalar artırıldı, kirlilik süresince ilgili kentlerdeki inşaat faaliyetleri askıya alındı.Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele ediyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki büyük şehirlerin çoğu aynı zamanda dünyanın en kirli kentleri arasında yer alıyor.Yaklaşık 1 milyar 370 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de her yıl 1 milyon 600 bin kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor.