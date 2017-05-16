Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD tarafından yapılan ve Esad'ı "kitlesel kıyımlar yapıp cesetleri yakmakla" suçlayan açıklamaya atıf yapan Galant, Suriye yönetiminin kitlesel infazlar yaparak cesetleri yaktığını ileri sürdü.

"SUİKAST ZAMANI GELDİ"

Esad'ı "soykırım" ile suçlayan İsrailli bakan, "Bana göre kırmızı çizgiyi geçiyoruz. Esad'a suikastin zamanı geldi. Bu kadar basit." dedi.

"İRAN'A DA ODAKLANACAĞIZ"

Galant, Esad'ın öldürülmesini "yılanın kuyruğunu kesmeye" benzetirken, daha sonra da "yılanın başı" olarak nitelendirdiği İran'a odaklanacaklarını söyledi.