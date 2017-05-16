Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen hafta Beyaz Saray'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus Büyükelçi ile görüşmesi sırasında terör örgütü DEAŞ hakkında çok gizli bilgileri açıkladığı iddialarını "saçmalık" olarak nitelendirdi.

"TAM BİR SAÇMALIK"

Peskov, Moskova'da gazetecilerin konuyla ilgili sorusuna cevap vererek, "Tam bir saçmalık. Bu saçmalıkla ilişkilendirilmek istemiyoruz. Burada teyit edilecek ya da yalanlanacak bir konu yok." dedi.

TRUMP, TWİTTER'DAN YAPTIĞI AÇIKLAMA İLE İDDİALARI KABUL ETMİŞTİ

Trump, "Başkan olarak, (açıkça planlanan Beyaz Saray toplantısında), Rusya ile terörizm ve havayolu uçuş güvenliğiyle ilgili gerçekleri paylaşmak istedim, ki bunu yapmaya mutlak hakkım var. İnsani nedenler ve ayrıca Rusya'nın DAEŞ ve terörizme karşı hava saldırılarını geliştirmesini istiyorum" diyerek kendini savunmuştu.