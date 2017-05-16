Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Humus ilinde Beşşar Esed rejimi kuşatmasındaki Vaer semtinden ayrılmak zorunda kalan sivil ve muhalif askeri unsurların bulunduğu 10. tahliye konvoyundaki bazı araçlar yola çıktı.

Vaer'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, semtten ayrılmak zorunda kalan 2 bin 700 kişilik kafilenin bir kısmı, muhaliflerin kontrolündeki İdlib'in Maaret Masrin ilçesinin kuzeyindeki Saed barınma merkezlerine doğru hareket etti.

Tamamının gecenin ilerleyen saatlerinde çıkması beklenen 65 otobüslük kafilede, 80 bebek ve 10 yetim ailesi bulunuyor. 520 ailenin yer aldığı konvoya, Suriye Kızılayına ait ambulansların yanında sivillerin eşyalarını taşıyan 8 tır da eşlik edecek.

7 kafile Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleşti

Rejim ve muhalifler arasında 13 Mart'ta imzalanan anlaşma uyarınca, Vaer'den mart ayında başlayan tahliyeler kapsamında daha önce 9 konvoy çıkmıştı.

Kafilelerden 2'si İdlib ilindeki barınma merkezlerine, 7 kafile ise Halep'in Cerablus ilçesinde kurulan kamplara yerleştirilmişti.

Son kafile ile uzun süredir rejim güçlerinin saldırılarına ve kuşatmasına maruz kalan Vaer'den çıkanların sayısı 17 bine yaklaştı.